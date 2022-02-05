[有雷]《警校菜鳥》姜丹尼爾+蔡秀彬為洗清汙名一入學就查案！專業又聰明絕非菜鳥（EP1－2）

[有雷]《警校菜鳥》在Disney+頻道首度公開就引發話題討論，劇情描述一群高中畢業正開心被錄取到警察大學的新生們，抱著開心的心情前來報到，殊不知自己正踏進了青藍教育新生訓練的地獄！首度挑戰戲劇的姜丹尼爾表現不俗，與蔡秀彬又是什麼樣的關係？

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《警校菜鳥》其實原文劇名與之前振永及鄭秀晶主演的《警察課程》相近，不免讓觀眾們先入為主認為失去新鮮感，但其實劇情節奏緊湊，主角們的角色設定也相當鮮明。先是由一樁命案像電影般的開頭，請來了郭時暘的特別演出，說著一切的故事都始於這個事件。



魏承憲（姜丹尼爾飾）在新生群中就是最顯眼的一位，由於父親就是警察廳長，他卻從醫學系輟學報考警察學校，以榜首之姿錄取。看著魔鬼教官們對於新生不合理的磨練，未考慮到新生很可能有身體不適的狀況，他更不惜在眾人面前直接頂撞教官，當然除了他的身分特殊，這樣的個性也可能使他日後在學校的生活增加更多阻礙。



由於有位新生不堪地獄般磨練而退訓（也是特別演出的演員辛睿恩），讓原本落榜的高恩江（蔡秀彬飾）得以破格錄取，抱著開心的心情來到學校，卻在第一堂課就受到震撼教育，疑似在課堂中打瞌睡的她，被教官點名出列，但她卻認為自己並未睡著而據理力爭，不過魔鬼教官們告訴她「前輩的話就是聖旨」，沒有反駁的餘地，於是她也只好乖乖接受懲罰。



魏承憲與高恩江雖然在校外就打過照面，對彼此印象也不太好，不過看來兩人都擁有熱血又正義的個性，想必即將相互吸引。此時高恩江已被教官們認為是不受教的學生，卻又在外套中被發現一個針孔攝影機，拍攝著教官們的不當體罰行為，即使高恩江表明不知道為何身上出現這個，但卻也百口莫辯。魏承憲曾看見些蛛絲馬跡，並暗中調查與此事件相關的新生。

高恩江幾乎快被退學，也在校內遭到孤立。就在即將召開退學懲戒會議之前，高恩江請當時很可能在現場的魏承憲一起協助，暗中找出針孔攝影機的持有者，為自己證明清白。聰明的她與魏承憲一同推敲線索，卻在同寢室的室友奇漢娜（朴柔娜飾）的枕頭下發現了充電器……

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