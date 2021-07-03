池錫辰最近淚腺發達，劉在錫：「兩週哭一次啊？為什麼都要來我節目擠眼淚？」

大神總是拒絕感動XDDD

一切都回推到5月5日的《劉QUIZ ON THE BLOCK》EP.105，劉在錫出道三十週年特輯池錫辰當嘉賓，罕見落淚。池錫辰說自己自父親過世就沒再哭泣過，不曉得這次為何如此感傷，也許是想到兩人在演藝圈互相扶持的點點滴滴，也許是想到退休後一起玩樂的幸福畫面，忍不住激動情緒吧！

（圖：《劉Quiz》@YouTube tvN D ENT 截圖）

（延伸閱讀：交心的摯友！《劉QUIZ》池錫辰向30年知己劉在錫首次真心告白，忍不住流下淚～‎）

過了兩週5月21日的《玩什麼好呢？》EP.93，正要宣布MSG Wannabe正式成員時，池錫辰情緒很低落，因為和其他參賽者已產生感情，也怕自己選中而他人落選，他就和KCM雙雙哽咽落淚。

（圖：《玩什麼好呢？》@friDay影音 截圖）

（延伸閱讀：《玩什麼好呢？》MSG Wannabe結果出爐有人喜有人悲，音源剛公開便直衝榜首！）

過了一個多月，也就是上週六6月25日播出的《玩什麼好呢？》最新一集EP.99，池錫辰因為成為MSG Wannabe一員並順利錄製出道單曲〈只看著你〉，首次聽完整版歌曲就百感交集鼻酸，劉在錫一開始還不曉得該怎麼辦，後來神來一筆：：「兩週就要哭一次啊？為什麼都要來我節目擠眼淚啊？」

（圖：《玩甚麼好呢》@黃VIU 截圖）

如果加上6月11日《Running Man》送別李光洙，池錫辰真的2到3週就哭一次，明明說不怎麼愛哭，怎麼最近如此感性呢？現在《Running Man》上，大家都愛開玩笑池錫辰哭的都是「鱷魚的眼淚」（比喻假惺惺），製作組甚至拿池錫辰的哭照當作應援咖啡車的咖啡杯套哩！

（圖：《Running Man》@friDay影音 截圖）

今日下午池錫辰會以「濫調池」身分和MSG Wannabe成員們上《Show！音樂中心》打歌正式出道！而晚上播出的《玩什麼好呢？》會播出MV拍攝過程！



（封圖：《Running Man》@friDay影音 截圖、《玩什麼好呢？》@friDay影音 截圖、《玩甚麼好呢》@黃VIU 截圖）

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