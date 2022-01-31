昔日的怪物新人「金多美」出道至今《魔女、梨泰院Class、那年我們的夏天》主演三部作品都人氣火爆！

不得不說金多美真的太厲害了～！大家是從哪部作品認識她的呢？
說到《那年，我們的夏天》的女主角金多美，就一定會聯想到2018年的熱門電影《魔女首部曲：誕生》，當時她在1500:1的競爭率下，拿到了主演資格，當然她的表現也是相當出眾，完美詮釋了擁有超能力的高中生「具姿尹」。
之後，她在2020年與朴敘俊合作主演《梨泰院Class》，劇中飾演的趙以瑞是個擁有天才頭腦的人氣網紅，獨具特色的造型和略顯叛逆的性格，完美打造出了一個全新的角色，收視成績也是相當成功！
而2021年底推出的《那年，我們的夏天》，金多美再次出演了人氣漫改劇的作品，與崔宇植二度合作成為一對戀人，這是她飾演的國延秀是全校第一，雖然她都演特別聰明的角色，卻能夠感受到她角色明顯的不同之處。
這一次她更加成熟的面貌，又演活了一個新的角色，而她和崔宇植的CP感相當棒，網上討論度相當熱烈，說實話，這部劇能成功也可以歸功於選角，換成別人來演「崔雄」和「國延秀」，都不一定能有這麼棒的成績跟熱度。
金多美每主演一部作品，就能夠有所突破出現一個「人生角色」，帶給觀眾非常深刻的印象，也讓大家跟著她一起成長，真的會非常期待她的下一部作品，又會帶給大家什麼樣的驚喜呢～？！
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