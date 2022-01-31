稚氣→成熟！曾出演超甜校園劇《復仇筆記》的「朴所羅門」，在《殭屍校園》以超帥角色引發熱烈討論

《殭屍校園》講述喪屍病毒肆虐的孝山高中裡，無路可逃的人們和想要營救他們的人們經歷了無法預測的極端狀況後發生的故事。28日於 Netflix 上線，不知道大家有沒有開始看了呢？

羅門（原名：朴所羅門）因為角色超帥氣，在網路上引發不少討論。劇中，他飾演「李秀赫」一角，特徵是光腳行走，戰鬥能力最強，一直都是打頭陣的角色。



不少網友也紛紛留言：「長得太帥了，馬上就映入眼簾」、「金賢重+珉豪的感覺」、「角色很帥，臉也很迷人」、「所羅門加油」、「有點台灣演員的感覺」、「首先臉好帥啊，好久沒有見到粗線條美男」、「哇 秀赫ㅜㅜㅜㅜ」、「因為這兩人，所以看得很有趣」等等。



1999年出生的羅門，有著183公分的身高。最初以童星身份飾演幼年角色，之後出演過《百年的新娘》、《Doctors》男主角少年時期。2017年在《守望者》飾演「尹時完」一角，擁有雕像般的外貌、溫柔的微笑，但其實是殘忍的殺人兇手；同年他與金香起、車銀優出演《復仇筆記》，他飾演學校風雲人物「申志勳」一角，總是默默守護「胡具熙」（金香起 飾），當時有不粉絲為之瘋狂。



2019年羅門與張大大、李玉璽出演中國騰訊製作的網劇《外貌至上主義》，該劇改編自韓國人氣漫畫《看臉時代》，他飾演的「拓文帥/Kris」，當時也引發不少討論。而最新作品就是《殭屍校園》，期待他之後的發展呢！



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