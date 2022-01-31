昔日的怪物新人「金多美」出道至今《魔女、梨泰院Class、那年我们的夏天》主演三部作品都人气火爆！

不得不说金多美真的太厉害了～！大家是从哪部作品认识她的呢？
说到《那年，我们的夏天》的女主角金多美，就一定会联想到2018年的热门电影《魔女首部曲：诞生》，当时她在1500:1的竞争率下，拿到了主演资格，当然她的表现也是相当出众，完美诠释了拥有超能力的高中生「具姿尹」。
之后，她在2020年与朴叙俊合作主演《梨泰院Class》，剧中饰演的赵以瑞是个拥有天才头脑的人气网红，独具特色的造型和略显叛逆的性格，完美打造出了一个全新的角色，收视成绩也是相当成功！
而2021年底推出的《那年，我们的夏天》，金多美再次出演了人气漫改剧的作品，与崔宇植二度合作成为一对恋人，这是她饰演的国延秀是全校第一，虽然她都演特别聪明的角色，却能够感受到她角色明显的不同之处。
这一次她更加成熟的面貌，又演活了一个新的角色，而她和崔宇植的CP感相当棒，网上讨论度相当热烈，说实话，这部剧能成功也可以归功於选角，换成别人来演「崔雄」和「国延秀」，都不一定能有这么棒的成绩跟热度。
金多美每主演一部作品，就能够有所突破出现一个「人生角色」，带给观众非常深刻的印象，也让大家跟著她一起成长，真的会非常期待她的下一部作品，又会带给大家什么样的惊喜呢～？！
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究