稚气→成熟！曾出演超甜校园剧《复仇笔记》的「朴所罗门」，在《僵尸校园》以超帅角色引发热烈讨论

《僵尸校园》讲述丧尸病毒肆虐的孝山高中里，无路可逃的人们和想要营救他们的人们经历了无法预测的极端状况后发生的故事。28日於 Netflix 上线，不知道大家有没有开始看了呢？

罗门（原名：朴所罗门）因为角色超帅气，在网路上引发不少讨论。剧中，他饰演「李秀赫」一角，特徵是光脚行走，战斗能力最强，一直都是打头阵的角色。



不少网友也纷纷留言：「长得太帅了，马上就映入眼帘」、「金贤重+珉豪的感觉」、「角色很帅，脸也很迷人」、「所罗门加油」、「有点台湾演员的感觉」、「首先脸好帅啊，好久没有见到粗线条美男」、「哇 秀赫ㅜㅜㅜㅜ」、「因为这两人，所以看得很有趣」等等。



1999年出生的罗门，有著183公分的身高。最初以童星身份饰演幼年角色，之后出演过《百年的新娘》、《Doctors》男主角少年时期。2017年在《守望者》饰演「尹时完」一角，拥有雕像般的外貌、温柔的微笑，但其实是残忍的杀人凶手；同年他与金香起、车银优出演《复仇笔记》，他饰演学校风云人物「申志勋」一角，总是默默守护「胡具熙」（金香起 饰），当时有不粉丝为之疯狂。



2019年罗门与张大大、李玉玺出演中国腾讯制作的网剧《外貌至上主义》，该剧改编自韩国人气漫画《看脸时代》，他饰演的「拓文帅/Kris」，当时也引发不少讨论。而最新作品就是《僵尸校园》，期待他之后的发展呢！



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