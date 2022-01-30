《魷魚遊戲》李瑜美在《殭屍校園》以自私又勢利眼的惡女回歸！

1月28日上線公開的《殭屍校園》大家已經看完了嗎？裡面有許多熟面孔，也包含了大家熟悉的《魷魚遊戲》李瑜美，在《魷魚遊戲》中很溫柔可愛，還把自己的生命交給姜曉的她，本次在《殭屍校園》卻以超討厭的女學生登場！

《殭屍校園》描述令人突變為殭屍的神祕病毒，快速在校園中蔓延，一群尚未被咬到的學生們該如何利用現有工具躲避全校喪屍？求救無門並且校外也已經被喪屍吞噬，孤立無援的他們還有什麼轉機？雖然觀眾們都已經非常熟悉所謂的喪屍題材，許多人覺得已經沒有新意，但不得不說《殭屍校園》又展開了新高度，全片令人緊張不已，許多千鈞一髮的時刻令觀眾們不由得一起尖叫起來。



《殭屍校園》中正在躲避的學生們之一，就是《魷魚遊戲》中的李瑜美，本次她演出的角色是一位勢利女李娜妍，時常用嫌惡的語氣，也看不起家境比較平庸的同學，大家奮勇合作抵抗時每次都縮在後面不出力的人，甚至還使用心機手段害同學，讓觀眾們也對她恨得牙癢癢的。



李瑜美近年來在許多電視與電影作品上展現出色演技，逐漸讓觀眾們注意到她的演出。去年在引發全球話題的電視劇《魷魚遊戲》中的可愛女孩智英，覺得姜曉比她更有存活下去的決心而自我犧牲，在電影《綁架影帝黃晸珉》當中，她也是跟主角黃晸珉一起被綁架的第二人質，可說是戲份也很重的一個角色。



本次登場《殭屍校園》，這一角色的特色更讓大家不得不留意到李瑜美，超自私的她是本次校園中的惡角李娜妍，也完美消化本次的角色。李娜妍因為家中富裕住在高級住宅，每當遇到狀況時她總是最自私只想到自己，所有行為都與其他同學們產生矛盾對立，在群體中算是破壞和諧的人，本次的惡角挑戰也讓觀眾們對她的演技給予好評。

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