[劇雷]《那年，我們的夏天》11到16集小標題也繼續走電影路線！唯一的例外卻讓人感到編劇真的超用心

這部劇真的值得一再回味，單是標題都暗藏好多小心思~

《那年，我們的夏天》本週二完美收官，清新細膩中不失甜蜜和溫暖、被很多人封為人生電視劇。 上次跟大家分享了前面10集的小標題都是來自電影，今天就來看看最後幾集又借用了哪些作品呢？



第11集小標題「我們的夜晚比你的白天更美」，來自1989年的法國電影《我的夜晚比你的白天更美》。 這一集崔雄和延秀放棄當朋友，崔雄在小酒館流淚告白、延秀給了崔雄深深一吻，一起度過了難以忘懷的美麗夜晚。



第12集「重新開始」來自《曼哈頓戀習曲》（另譯：一切從音樂再開始），當然就是雄延秀正式複合後不停放閃的一集啦~



第13集「Love Actually」來自2003年的經典聖誕片《愛是您·愛是我》（另譯：真的戀愛了）。 電影裡，單戀好友妻子Juliet的Peter用字牌無聲地告白，劇中的彩蘭也問前輩志雄：他的單戀會如何收場呢？



第14集「人生真美麗」來自1997年的義大利電影《美麗人生（Life is Beautiful）》。 崔雄告訴延秀不會再出現必須分手的狀況，決心和延秀攜手走過一生。



第15集「三個傻瓜」來自2009年的印度喜劇片《3 Idiots》。 缺失母愛的志雄、不爭取任何東西的崔雄、害怕失去摯愛的延秀，這一集正如標題一樣揭開了三位主角最深處的內心世界。



第16集的小標題破例沒有借用其他電影，而是用回這部劇本身的名字「那年，我們的夏天」。 三位主角都與自己的過往和解、找到了走向未來的方向，也在過程中獲得成長。正如這部劇的英文名「Our beloved summer」一樣，愛情重新開始的那個夏天，即使過去很久都讓人深深感動。



前10集的小標題可以點這裡回顧~

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