[剧雷]《那年，我们的夏天》11到16集小标题也继续走电影路线！唯一的例外却让人感到编剧真的超用心

[剧雷]《那年，我们的夏天》11到16集小标题也继续走电影路线！唯一的例外却让人感到编剧真的超用心

韩剧   2022年1月31日   星期一08:45   Sani   3

（封面图源：Facebook@SBS DRAMA，《Begin Again》海报，Netflix@《Love Actually》截图

这部剧真的值得一再回味，单是标题都暗藏好多小心思~

（图源：KSD）

《那年，我们的夏天》本周二完美收官，清新细腻中不失甜蜜和温暖、被很多人封为人生电视剧。 上次跟大家分享了前面10集的小标题都是来自电影，今天就来看看最后几集又借用了哪些作品呢？
（图源：Netflix@《那年，我们的夏天》截图）

第11集小标题「我们的夜晚比你的白天更美」，来自1989年的法国电影《我的夜晚比你的白天更美》。 这一集崔雄和延秀放弃当朋友，崔雄在小酒馆流泪告白、延秀给了崔雄深深一吻，一起度过了难以忘怀的美丽夜晚。

第12集「重新开始」来自《曼哈顿恋习曲》（另译：一切从音乐再开始），当然就是雄延秀正式复合后不停放闪的一集啦~

第13集「Love Actually」来自2003年的经典圣诞片《爱是您・爱是我》（另译：真的恋爱了）。 电影里，单恋好友妻子Juliet的Peter用字牌无声地告白，剧中的彩兰也问前辈志雄：他的单恋会如何收场呢？

第14集「人生真美丽」来自1997年的义大利电影《美丽人生（Life is Beautiful）》。 崔雄告诉延秀不会再出现必须分手的状况，决心和延秀携手走过一生。

第15集「三个傻瓜」来自2009年的印度喜剧片《3 Idiots》。 缺失母爱的志雄、不争取任何东西的崔雄、害怕失去挚爱的延秀，这一集正如标题一样揭开了三位主角最深处的内心世界。

第16集的小标题破例没有借用其他电影，而是用回这部剧本身的名字「那年，我们的夏天」。 三位主角都与自己的过往和解、找到了走向未来的方向，也在过程中获得成长。正如这部剧的英文名「Our beloved summer」一样，爱情重新开始的那个夏天，即使过去很久都让人深深感动。

前10集的小标题可以点这里回顾~

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    1小时前
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    2小时前
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    51分前
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