【韓劇TMI】CP百搭王丁海寅，這部戲裡差點就和孫藝真二搭了！《經常請吃飯的漂亮姐姐》當年超火

這一對演員差點就二搭了，說起來確實有些可惜呢。

不知道各位小夥伴有沒有這樣的想法，如果演員在某檔戲裡合作默契，演技匹配，顏值很搭，再加上又有CP感的話，會不會很想讓他們二搭呢？ 就像《那年，我們的夏天》裡的崔宇植&金多美、《衣袖紅鑲邊》裡的李俊昊&李世榮、《五月的青春》裡的李到晛&高旻示。



其實前幾年《經常請吃飯的姐姐》播出時，主角丁海寅和孫藝真也被廣大劇迷贊為「最佳螢幕情侶」，看過的人都表示實在太甜了，撒糖程度完全不亞於當年《太陽的後裔》裡的宋慧喬和宋仲基，看劇的時候讓人不斷昌盛想要談戀愛的感覺！該劇之後不少劇粉都期待兩人的二次合作。





2019年，丁海寅有新戲《春夜》開播，這是丁海寅和《經常請吃飯的漂亮姐姐》安畔錫PD和金恩編劇的再次合作，自然而然選角時劇組都想到了孫藝真。 只是孫藝真婉拒了女主角的提案，最後由韓志旼宣佈出演。《春夜》播出後就被評為「年度最暖韓劇」，當年的MBC演技大賞中兩人還入圍了「最佳一分鐘CP獎」，受訪時韓志旼坦言拍攝時真的有心動，瞬間滿足了所有CP粉的想像。



丁海寅的奇妙之處在於無論和誰搭檔都能將自己融入其中，《雪降花》裡和BLACKPINK JISOO，《一半的一半》裡和蔡秀彬，甚至是《D.P：逃兵追緝令》中與具教煥，只要同框，哪怕沒有感情連結，氛圍和氣場都超級搭。



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