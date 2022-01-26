SBS新劇《消防局旁的警察局》卡司確定！金來沅＋孫浩俊＋孔升妍共同演出

SBS即將推出由金來沅、孫浩俊以及孔升妍所共同演出的新劇《消防局旁的警察局》，並正式開始投入拍攝作業。本劇顧名思義看到了消防局與警察局再一起，表示將呈現兩個單位共同打擊犯罪以及應對災難的故事。

《消防局旁的警察局》將描述在犯罪與災難，緊急應對與危機處理間穿梭的炙熱現場，警察局與消防局共同面對這些狀況的故事，也是韓國首度以這樣的題材製作電視劇，因此備受關注。也邀請了《黑騎士》《Doctors》的金來沅，《告白夫婦》孫浩俊，以及《不可殺》的孔升妍共同演出。金來沅繼《Doctors》後睽違6年再度回歸SBS，將在新劇中演出熱血刑警陳浩凱一角，雖然平時他的眼神與語氣相當粗曠，時常受到誤會，但其實他總能掌握現場所有細節，甚至有著閱讀嫌犯心理的洞察力，當然還有勝負欲，是一位十足的正義警察。

孫浩俊與孔升妍則是在消防局服務，好久沒有回歸電視劇的孫浩俊，讓觀眾們相當期待他的新作，劇中他將演出一位比任何人都細心照料著周圍的人以及被害者的消防隊員奉都鎮。另外挑戰多樣戲路演出的孔升妍，本次將演出連細小傷口都不放過，甚至撫慰心靈的急救隊員宋雪，去年曾以電影作品獲得青龍獎新人女演員的肯定，孔升妍的新表現也令大家好奇。

陳浩凱、奉都鎮以及宋雪三個人，不僅性格大不相同，對於現場的分析也常常站在不同立場與視角，所以三人時常意見不合有所爭吵，但他們的目標相同，也就是守護市民的安全，這也將是本劇的最大看點，警察局與消防局如何攜手合作面對危難，真實紀錄將帶給觀眾們趣味與感動。《消防局旁的警察局》預計在2022年上半年播出。

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