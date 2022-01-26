SBS新剧《消防局旁的警察局》卡司确定！金来沅＋孙浩俊＋孔升妍共同演出

SBS即将推出由金来沅、孙浩俊以及孔升妍所共同演出的新剧《消防局旁的警察局》，并正式开始投入拍摄作业。本剧顾名思义看到了消防局与警察局再一起，表示将呈现两个单位共同打击犯罪以及应对灾难的故事。

《消防局旁的警察局》将描述在犯罪与灾难，紧急应对与危机处理间穿梭的炙热现场，警察局与消防局共同面对这些状况的故事，也是韩国首度以这样的题材制作电视剧，因此备受关注。也邀请了《黑骑士》《Doctors》的金来沅，《告白夫妇》孙浩俊，以及《不可杀》的孔升妍共同演出。金来沅继《Doctors》后睽违6年再度回归SBS，将在新剧中演出热血刑警陈浩凯一角，虽然平时他的眼神与语气相当粗旷，时常受到误会，但其实他总能掌握现场所有细节，甚至有著阅读嫌犯心理的洞察力，当然还有胜负欲，是一位十足的正义警察。

孙浩俊与孔升妍则是在消防局服务，好久没有回归电视剧的孙浩俊，让观众们相当期待他的新作，剧中他将演出一位比任何人都细心照料著周围的人以及被害者的消防队员奉都镇。另外挑战多样戏路演出的孔升妍，本次将演出连细小伤口都不放过，甚至抚慰心灵的急救队员宋雪，去年曾以电影作品获得青龙奖新人女演员的肯定，孔升妍的新表现也令大家好奇。

陈浩凯、奉都镇以及宋雪三个人，不仅性格大不相同，对於现场的分析也常常站在不同立场与视角，所以三人时常意见不合有所争吵，但他们的目标相同，也就是守护市民的安全，这也将是本剧的最大看点，警察局与消防局如何携手合作面对危难，真实纪录将带给观众们趣味与感动。《消防局旁的警察局》预计在2022年上半年播出。

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