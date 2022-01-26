IU揭秘「頒獎禮迷路之謎」：這次我真的沒有迷路，太委屈了～～

「我是誰？我在哪兒？我在幹嘛？」 IU似乎又迷路了！

粉絲們肯定都知道wuli IU就是一個路痴，不是在迷路，就是在迷路的路上，因此身邊的保鏢大叔還身兼引導功能，時不時幫助IU找對方向。這一次IU就公開揭露了「頒獎禮迷路之謎」，直呼「我真的太委屈了」。第36屆Golden Disc Awards上，大家發現她拿了大賞之後，傻傻地站在成始璟、李多熙和李昇基身後，站了好一會才悄悄地離開。



節目組調侃了一句「是不是又迷路了」，IU解釋說：「真的沒有，我太委屈了。他們讓我在那裡站一會，拿了獎之後要站在MC身後，所以我才站在那裡沒動，但我的位置太奇怪了，我就疑惑地看了一下旁邊，然後他們又說就站在那裡別動。」





對工作認真、負責、專注的IU其實是經過她本人認證的超級大路癡，不僅是路痴，還是個方向癡。 有一次在《認識的哥哥》IU、李準基嘉賓特輯中，IU就自爆：「分不清左右，雖然已經住在現在的房子三年了，但是一出電梯還是會彷徨該走哪邊」。



而IU非常出名的一次迷路事件就是演出途中，她想要走進觀眾席和歌迷互動，沒想到一個轉彎就找不到準確方向，馬上被經驗豐富的保鏢大叔一把「搬」回正軌。



「貼心」的粉絲們甚至還特意做了「IU迷路合集」，女神怎麼能這麼可愛！



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