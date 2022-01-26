崔宇植下意識稱呼出賣了內心，明明在拍戲，嘴裡卻喊「多美呀」XD！戲裡甜到戲外只差官宣了～

姐妹們～《那年，我們的夏天》中崔宇植和金多美在戲外比戲內還容易讓人上頭！

《那年，我們的夏天》是崔宇植和金多美繼電影《魔女》之後二搭，從敵對變初戀，經歷數次分手之後終於認清內心，複合成功。 劇中有多甜就不用小編多說了，從開播以來各種化學反應爆好爆滿，其實這兩位在戲外的CP感也很強。



日前劇組公開了片場拍攝花絮，崔宇植和金多美的互動真的有夠甜。兩人手牽手走在路上，邊走邊吃東西。



看到金多美的嘴邊沾了食物，崔宇植伸出手很自然地幫她擦掉，被對方的體貼和細膩打動的金多美抓住他的肩膀，突然送上了香吻。 只聽到崔宇植突然喊了一句「多美呀」！等等，宇植啊，你要喊的難道不是「延秀」嗎？是你入戲太深，還是戲假情真呢？



무의식적으로 연수 대신 다미야 라고 불러버리는 최우식

(중간에 편집 자르고 이어붙인 버전)



이어붙여서 보니까 더 미치겠는 거예요...



그해우리는 웅연수 뽀뽀씬 메이킹 中#최우식 #김다미 https://t.co/VHDHCDX7Lv pic.twitter.com/aZGwVDNuaB — 양도계인데 그해우리는 덕질 (@GwanPiyd) January 22, 2022

這段花絮看得觀眾們也是心花怒放，紛紛留言稱：「我不管，我就要嗑這對真人」、「我想站真人CP」、「崔宇植，你那句'多美呀'喊得過於自然了，老實交代到底是什麼情況」等。小編想說，炫彬和孫藝真這對「迫降CP」在承認戀情之前也是數次否認緋聞，直到2021開年官宣戀情！要不，劇迷們再多多加把勁，一起促成「雄秀CP」吧。



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