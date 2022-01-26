崔宇植下意识称呼出卖了内心，明明在拍戏，嘴里却喊「多美呀」XD！戏里甜到戏外只差官宣了～

姐妹们～《那年，我们的夏天》中崔宇植和金多美在戏外比戏内还容易让人上头！

《那年，我们的夏天》是崔宇植和金多美继电影《魔女》之后二搭，从敌对变初恋，经历数次分手之后终於认清内心，复合成功。 剧中有多甜就不用小编多说了，从开播以来各种化学反应爆好爆满，其实这两位在戏外的CP感也很强。



日前剧组公开了片场拍摄花絮，崔宇植和金多美的互动真的有够甜。两人手牵手走在路上，边走边吃东西。



看到金多美的嘴边沾了食物，崔宇植伸出手很自然地帮她擦掉，被对方的体贴和细腻打动的金多美抓住他的肩膀，突然送上了香吻。 只听到崔宇植突然喊了一句「多美呀」！等等，宇植啊，你要喊的难道不是「延秀」吗？是你入戏太深，还是戏假情真呢？



무의식적으로 연수 대신 다미야 라고 불러버리는 최우식

(중간에 편집 자르고 이어붙인 버전)



이어붙여서 보니까 더 미치겠는 거예요...



그해우리는 웅연수 뽀뽀씬 메이킹 中#최우식 #김다미 https://t.co/VHDHCDX7Lv pic.twitter.com/aZGwVDNuaB — 양도계인데 그해우리는 덕질 (@GwanPiyd) January 22, 2022

这段花絮看得观众们也是心花怒放，纷纷留言称：「我不管，我就要嗑这对真人」、「我想站真人CP」、「崔宇植，你那句'多美呀'喊得过於自然了，老实交代到底是什么情况」等。小编想说，炫彬和孙艺真这对「迫降CP」在承认恋情之前也是数次否认绯闻，直到2021开年官宣恋情！要不，剧迷们再多多加把劲，一起促成「雄秀CP」吧。



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