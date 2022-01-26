因《驅魔麵館》結下深厚情誼，劉俊相送金世正咖啡車一句「世正啊」有暖心意涵

是都哈娜和賈模度！話說第2季不知道還有沒有機會開拍ㅠㅠ

金世正日前拍攝SBS愛情劇《社內相親》，收到了因上一部電視劇作品《驅魔麵館》（驚奇的傳聞）結緣的劉俊相送來的咖啡車。



咖啡車橫幅寫著「世正啊，一直都為妳應援，Fighting!!!」，一旁立牌則寫「工作人員、演員們好好喝咖啡吧，直到最後都加油，演員劉俊相」。金世正收到咖啡車感動發文：「親愛的俊相前輩，每天都好想見你，也很想念Counter（驅魔人）啊！」



回顧《驅魔麵館》劇組的好感情，金世正曾在《認識的哥哥》節目中坦承自己陷入低潮，但很幸運的遇到了《驅魔麵館》，演員們不僅會互相砥礪求進步，工作人員也會時時替她加油打氣。她特別喜歡大家喊她「世正啊」，劉俊相此次送咖啡車也那麼喊她。



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見到「賈模度」與「都哈娜」兄妹情不變，金世正還喊著想念所有驅魔人，網友看了也湧上不少追劇回憶，並留言敲碗第2季趕快來臨。只可惜《驅魔麵館》在播畢過後，官方曾表示第2季會開拍，但也許因為要角演員趙炳圭的負面傳聞而延宕，遲遲未有第2季開拍消息。



除了「賈模度」為「都哈娜」送上咖啡車之外，「秋女士」廉惠蘭也曾在去年10月送上咖啡車。廉惠蘭寫下：「金世正無論在哪裡都閃閃發光！／祝願金世正與《社內相親》家人們安然無恙拍攝，演員廉惠蘭筆」，金世正抱著兩人合照並發文表達思念：「我愛您前輩ㅠㅠ嗚嗚嗚嗚嗚嗚好想您ㅠㅠㅠㅠ」。



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