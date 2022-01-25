重新建立6人體制！《月升之江》羅人友成為《兩天一夜4》新成員，方PD：「請期待他的多樣魅力」

今日（25日），KBS《兩天一夜4》方面表示：「羅人友確定固定出演，與大家一起度過以後的旅程。」
《兩天一夜》方格伊PD表示：「羅人友的加入給節目注入新的能量，他以出人意料『MZ世代』綜藝人的樣子、多樣的魅力，將給觀眾帶來歡笑，請期待綜藝新手帶來的新鮮感和20多歲年輕人充滿活力的能量。」
接著，方格伊PD說：「羅人友加入《兩天一夜》後，特別期待他和現有成員形成的新的化學反應。隨著新老么成員的加入，現有成員的位置也發生變化，在確立新關係的過程中，預計將會產生多樣的趣味。」
羅仁宇在2013年通過音樂劇《花美男蔬菜店》出道，曾出演《輝煌或瘋狂》、《黃金口袋》、《雙甲路邊攤》等劇，在《哲仁王后》飾演「金炳仁」一角爆紅後，又臨時接下《月升之江》的男主角「溫達」。並在《2021 KBS演技大賞》中，獲得新人獎和最佳情侶獎，鞏固新星的地位。
另外，羅仁宇確定與徐玄搭擋KBS新劇《魔咒的戀人》，改編自同名網路漫畫，講述一位將自己不幸的人生視為宿命、並且選擇順從的人類男子（羅人友 飾），和一位為了解除詛咒而跳出未知世界的女神（徐玄 飾），兩人一起擺脫殘酷命運的故事，預計在6月播出。
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