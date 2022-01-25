重新建立6人体制！《月升之江》罗人友成为《两天一夜4》新成员，方PD：「请期待他的多样魅力」

今日（25日），KBS《两天一夜4》方面表示：「罗人友确定固定出演，与大家一起度过以后的旅程。」
《两天一夜》方格伊PD表示：「罗人友的加入给节目注入新的能量，他以出人意料『MZ世代』综艺人的样子、多样的魅力，将给观众带来欢笑，请期待综艺新手带来的新鲜感和20多岁年轻人充满活力的能量。」
接著，方格伊PD说：「罗人友加入《两天一夜》后，特别期待他和现有成员形成的新的化学反应。随著新老么成员的加入，现有成员的位置也发生变化，在确立新关系的过程中，预计将会产生多样的趣味。」
罗仁宇在2013年通过音乐剧《花美男蔬菜店》出道，曾出演《辉煌或疯狂》、《黄金口袋》、《双甲路边摊》等剧，在《哲仁王后》饰演「金炳仁」一角爆红后，又临时接下《月升之江》的男主角「温达」。并在《2021 KBS演技大赏》中，获得新人奖和最佳情侣奖，巩固新星的地位。
另外，罗仁宇确定与徐玄搭挡KBS新剧《魔咒的恋人》，改编自同名网路漫画，讲述一位将自己不幸的人生视为宿命、并且选择顺从的人类男子（罗人友 饰），和一位为了解除诅咒而跳出未知世界的女神（徐玄 饰），两人一起摆脱残酷命运的故事，预计在6月播出。
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