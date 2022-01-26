因《驱魔面馆》结下深厚情谊，刘俊相送金世正咖啡车一句「世正啊」有暖心意涵

是都哈娜和贾模度！话说第2季不知道还有没有机会开拍ㅠㅠ

金世正日前拍摄SBS爱情剧《社内相亲》，收到了因上一部电视剧作品《驱魔面馆》（惊奇的传闻）结缘的刘俊相送来的咖啡车。



咖啡车横幅写著「世正啊，一直都为你应援，Fighting!!!」，一旁立牌则写「工作人员、演员们好好喝咖啡吧，直到最后都加油，演员刘俊相」。金世正收到咖啡车感动发文：「亲爱的俊相前辈，每天都好想见你，也很想念Counter（驱魔人）啊！」



回顾《驱魔面馆》剧组的好感情，金世正曾在《认识的哥哥》节目中坦承自己陷入低潮，但很幸运的遇到了《驱魔面馆》，演员们不仅会互相砥砺求进步，工作人员也会时时替她加油打气。她特别喜欢大家喊她「世正啊」，刘俊相此次送咖啡车也那么喊她。



*延伸阅读：‎金世正在《驱魔面馆》获得归属感与自信，提到与剧组的深厚感情忍不住落泪‎

见到「贾模度」与「都哈娜」兄妹情不变，金世正还喊著想念所有驱魔人，网友看了也涌上不少追剧回忆，并留言敲碗第2季赶快来临。只可惜《驱魔面馆》在播毕过后，官方曾表示第2季会开拍，但也许因为要角演员赵炳圭的负面传闻而延宕，迟迟未有第2季开拍消息。



除了「贾模度」为「都哈娜」送上咖啡车之外，「秋女士」廉惠兰也曾在去年10月送上咖啡车。廉惠兰写下：「金世正无论在哪里都闪闪发光！／祝愿金世正与《社内相亲》家人们安然无恙拍摄，演员廉惠兰笔」，金世正抱著两人合照并发文表达思念：「我爱您前辈ㅠㅠ呜呜呜呜呜呜好想您ㅠㅠㅠㅠ」。



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