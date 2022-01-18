第二眼氛圍帥哥崔宇植：剪影像「日本美少年」柏原崇；正臉則是國民三胞胎民國！自爆「冬天最帥♥」

最近開播的韓劇《那年，我們的夏天》人氣爆棚，討論度超高，聽說不少劇迷都把男一號崔雄的扮演者崔宇植當成假想男友，瘋狂淪陷在他的特殊魅力之中。

顏值這種東西呢，雖說很主觀，見仁見智，但老實說在大部份人眼中崔宇植真的算不上傳統意義上的帥哥，頂多稱得上是第二眼帥哥，是越看越有魅力型。 要如何來形容崔宇植的氣質呢，他整個狀態其實有矛盾的地方，一眼看過去，真心沒辦法迅速給他下一個簡單的定義：可愛，有！沉穩，有！呆萌，有！貴公子氣，也有。總之就是讓人們很好奇，就會多看幾眼，研究研究，等到你回過頭來，才發現早就沉浸在他魅力中不可自拔了。



在花美男遍地都是的韓娛圈裡，崔宇植的顏值真的不算出眾，但照樣演拍電影、演電視劇，片約拿到手軟，還都是主角或重要角色。因為此時，崔宇植平易近人的外貌，反而成為了他最大的優勢，有魅力的單眼皮和鄰家大男孩外貌會讓人覺得毫無負擔感，演技就成了他最大的亮點。



說到這裡，小編想到最近網路上對於崔宇植長相的評價，說他剪影像柏崇原，而現實卻是宋民國。看完這張照片，你會發現還真的是這樣，窗戶上透著的影子五官立體，確實有那麼一點清冷日系帥哥的味道。側臉的影子是可以獨立出道的水準了！



但是看真實照，崔宇植也的確有那麼一絲呆萌的傻氣（誤），而國民三胞胎老二民國神似崔宇植這件事早就傳遍了全網，都說崔宇植是民國被劇透了的成年模樣，兩人都自帶憨氣，也正是這份憨憨的感覺讓粉絲們愛的不得了。



對於自己的顏值，崔宇植也有清晰地認識，表示自己季節性顏值，因為本身對花粉過敏，所以夏天眼睛會變小，自認冬天臉蛋會變比較好看。 現在正好是冬季，難怪越來越多的迷妹淪陷在他的魅力之下。

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