第二眼氛围帅哥崔宇植：剪影像「日本美少年」柏原崇；正脸则是国民三胞胎民国！自爆「冬天最帅♥」

最近开播的韩剧《那年，我们的夏天》人气爆棚，讨论度超高，听说不少剧迷都把男一号崔雄的扮演者崔宇植当成假想男友，疯狂沦陷在他的特殊魅力之中。

颜值这种东西呢，虽说很主观，见仁见智，但老实说在大部份人眼中崔宇植真的算不上传统意义上的帅哥，顶多称得上是第二眼帅哥，是越看越有魅力型。 要如何来形容崔宇植的气质呢，他整个状态其实有矛盾的地方，一眼看过去，真心没办法迅速给他下一个简单的定义：可爱，有！沉稳，有！呆萌，有！贵公子气，也有。总之就是让人们很好奇，就会多看几眼，研究研究，等到你回过头来，才发现早就沉浸在他魅力中不可自拔了。



在花美男遍地都是的韩娱圈里，崔宇植的颜值真的不算出众，但照样演拍电影、演电视剧，片约拿到手软，还都是主角或重要角色。因为此时，崔宇植平易近人的外貌，反而成为了他最大的优势，有魅力的单眼皮和邻家大男孩外貌会让人觉得毫无负担感，演技就成了他最大的亮点。



说到这里，小编想到最近网路上对於崔宇植长相的评价，说他剪影像柏崇原，而现实却是宋民国。看完这张照片，你会发现还真的是这样，窗户上透著的影子五官立体，确实有那么一点清冷日系帅哥的味道。侧脸的影子是可以独立出道的水准了！



但是看真实照，崔宇植也的确有那么一丝呆萌的傻气（误），而国民三胞胎老二民国神似崔宇植这件事早就传遍了全网，都说崔宇植是民国被剧透了的成年模样，两人都自带憨气，也正是这份憨憨的感觉让粉丝们爱的不得了。



对於自己的颜值，崔宇植也有清晰地认识，表示自己季节性颜值，因为本身对花粉过敏，所以夏天眼睛会变小，自认冬天脸蛋会变比较好看。 现在正好是冬季，难怪越来越多的迷妹沦陷在他的魅力之下。

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