與徐玄主演《解禁男女》的「全能鮮肉」李濬榮表情享受超帶感，粉絲跪求：請讓他大爆紅一次吧！！

看完預告的我表示：「連我都想被徐玄支配了！」不管是清純派大轉性的徐玄，還是化身成抖Ｍ的李濬榮，這部電影請務必大紅大紫～！XDDD

身為這部網路漫畫《解禁男女》的忠實粉絲，我必須要給劇組的美術人員一個大大的讚，海報跟預告真的都製作的太棒了！先是勾起網友的好奇心，再來是紫色系的配色簡直是完美，忽然想起高中音樂老師說過的話：「喜歡紫色的人都是變態，像我就很喜歡。」



▼《解禁男女》前導預告：



絕對沒有要攻擊喜歡紫色的人，只是在色彩分析學上來說，紫色經常跟變態劃上等號，心理層面與視覺衝擊通常會有這一方面的聯想，劇組的設計也讓畫面相當有共鳴感，更帶了點八卦的色彩，預告也設計的很唯美又引人遐想，感覺真的很棒。



回歸這部電影的劇情，Netflix 電影《解禁男女》是講述外表看似完美卻有著獨特性癖的智厚（李濬榮 飾），與得知他秘密的宣傳組同事智宥（徐玄 飾）之間，職場上心驚膽戰的搞笑羅曼史。



其中，少女時代的清純忙內徐玄直接尺度大開，這次飾演了菜鳥級別的「支配者」，因為意外發現了男主的秘密，成為了「臨時的主人」、「S」、「女王」的宣傳組職員－智宥（智友）。



而男主角李濬榮在預告裡出眾的「享受」表情演技，也是一瞬間讓網友相當有共鳴，他飾演宣傳組的完美代理－智厚，有著不能告訴別人的「M屬性」、老手級別的「臣服者」，聰明如他卻一直沒遇上命運的主人，卻意外遇見了智宥。



網友留言：「男主眼鏡加襯衫完全就是我的菜」、「這部漫畫超好看，選角也很棒！」、「男主一臉享受的表情讓我更加期待」、「漫畫都用愉快又可愛的方式來描述，很引發共鳴，期待真人版」、「徐玄使壞？那還不看爆」、「連我都想被徐玄支配了！」、「沒想到可以在韓國公開看到這樣的題材，太好了」、「李濬榮真的是個人才，希望這部電影可以讓他大爆紅」

大家是否也很期待這部電影呢？



早前李濬榮也主演過多部戲劇《千萬別跟那個男人交往》（拜託不要見那個男人）、《Imitation》（模仿）、《成為你的夜晚》等作品，雖然在演技方面表現穩定優秀，但成績一直不溫不火，事實上他能歌善舞又會演，是個全能型人才，許多有在關注他的粉絲，也期待他能透過這個作品引發話題。

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