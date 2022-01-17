《雪降花》EP.11大家期待已久的這一幕終於來臨，丁海寅&Jisoo終於甜了一回！讓劇迷興奮得睡不著覺

（雷）就是你想的那件事！可能因為虐太久了，昨晚 EP.11 的結尾真的是甜到沒話說，BEST！！！

JTBC 復古風韓劇《雪降花》在上週末播出了 EP.10-11，話不囉嗦直接進入關鍵內容的劇透模式。



皮舍監（尹世雅 飾）在李康武組長（張勝祖 飾）面前，大肆批評安企部，宣洩心中滿滿的恨意，自己也被迫害過，訴說著他們把無辜之人逼成間諜，害死不少無罪的人。



另外，桂芬玉（金惠奫 飾）站到了另一邊的陣線，幫忙管理人質，瞬間成為掌權人之一，一舉報復了以前看不起她的學生們。



但很快地林守護（丁海寅 飾）再次掌控住局面，並表示會努力讓大家都活著出去，卻也得知了自己將被長官犧牲，只不過是個隨時會被國家拋棄的棋子，心情十分複雜。



殷英路（Jisoo 飾）拿著熱咖啡安慰守護，示範喝一口咖啡就能抹去記憶，她邊喝邊刪除了在唱片行出糗的事，再忘記守護不聯絡她時，她生氣的事，守護也被她可愛的舉動給逗笑，守護喝了一口表示想忘記拿槍指著英路的記憶，英路也喝了一口說她會忘記。



EP.11的最後，守護握著英路的手說：「那麼… 也抹掉這段記憶吧。」隨後便親吻了英路，而且是一次吻兩下！！！



不曉得昨晚追直播的大加，是不是心情相當激動呢～～～，兩人終於甜了一回，感動～！TAT

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