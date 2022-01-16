柳真♥奇太映杜拜美食之旅，紀念結婚十週年「只愛你50年，再過40年重新簽約」

柳真♥奇太映在杜拜拍攝綜藝《新品上市便利餐廳》，全程含糖量超高~！

KBS2《新品上市便利餐廳》新年特輯中，播出奇太映柳真夫婦在去年11月受邀參加2020 Dubai EXPO時，在杜拜當地的美食探訪旅程。兩人逛當地市場，買特色香辛料，穿傳統服裝，享受頂級美食。



早已加入節目的奇太映，日前已和柳真共同出演撒狗糧。這次依然展現甜蜜畫面。奇太映帶柳真去包下場地的著名餐廳享用西式料理，感受誇張風趣的餐桌表演，同時滿足口福眼福。



奇太映回顧當年求婚：「當時我說過只愛50年，約定到時重新簽約，現在過了十年，往後我們的合約還剩下40年」，柳真：「還有很久呢」，奇太映：「到時覺得我還不錯的話，請和我續約」，柳真：「我會考慮看看~」



兩人打卡當地特色brunch餐廳，奇太映不忘提及：「我家柳真喜歡brunch。」即使餐廳的餐桌很大，「我們也並排挨著坐」。柳真不小心吃得弄髒衣服，奇太映馬上幫忙擦掉：「沒事，歐巴幫你手洗。」



一天行程結束回到酒店，奇太映從行李箱掏出花束，作為驚喜送給柳真。雖然是倉促之下買來的花束，但柳真也欣喜：「好久沒收到花束呢，疲勞緩解了。」以上是7日和14日的播出內容，奇柳夫婦的杜拜旅行故事下期繼續。







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