瘋狂撒狗糧啊！奇太映♥柳真夫婦合體出演綜藝《新品上市便利餐廳》，甜蜜日常生活公開！

奇太映一直有出演綜藝《新品上市便利餐廳》，節目中他也會提到妻子柳真！
而《新品上市便利餐廳》將迎來100期，夫妻倆要一起出演啦！製作組甚至還剪吳允熙《The Penthouse》的片段：「謝謝你們邀請我到這麼好的地方，我第一次參加這種派對。」
（圖源：KBS@《新品上市便利餐廳》截圖）
之後，就是夫妻倆在家放閃的畫面，奇太映之前曾透露：「我妻子很忙（在拍攝《The Penthouse》），已經6～7個月期間沒有經常見面。」兩人一起煮咖啡、逛超市，柳真也說：「好久沒有這樣了。」
（圖源：KBS@《新品上市便利餐廳》截圖）
（圖源：KBS@《新品上市便利餐廳》截圖）
（延伸閱讀：奇太映看妻子柳真《The Penthouse》吻戲表情管理失敗！還不停放閃：「她是我遇見之中最好的人」）
柳真煮菜時，奇太映就在背後黏著，還說著：「我都要流淚了，因爲能跟你在一起，我真是高興到什麼都顧不了了。」柳真還提到了兩人初次相遇的故事，實在太讓人好奇還有什麼樣的反轉呢！製作組也表示：「不僅可以看到奇太映、柳真夫妻甜蜜日常生活，還可以看到他們一起製作各種食物，希望大家多多關注。」節目將在15日播出～
（圖源：KBS@《新品上市便利餐廳》截圖）
（圖源：KBS@《新品上市便利餐廳》截圖）
（圖源：KBS@《新品上市便利餐廳》截圖）
（封面圖源：KBS@《新品上市便利餐廳》截圖）
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