柳真♥奇太映杜拜美食之旅，纪念结婚十周年「只爱你50年，再过40年重新签约」

柳真♥奇太映在杜拜拍摄综艺《新品上市便利餐厅》，全程含糖量超高~！

KBS2《新品上市便利餐厅》新年特辑中，播出奇太映柳真夫妇在去年11月受邀参加2020 Dubai EXPO时，在杜拜当地的美食探访旅程。两人逛当地市场，买特色香辛料，穿传统服装，享受顶级美食。



早已加入节目的奇太映，日前已和柳真共同出演撒狗粮。这次依然展现甜蜜画面。奇太映带柳真去包下场地的著名餐厅享用西式料理，感受夸张风趣的餐桌表演，同时满足口福眼福。



奇太映回顾当年求婚：「当时我说过只爱50年，约定到时重新签约，现在过了十年，往后我们的合约还剩下40年」，柳真：「还有很久呢」，奇太映：「到时觉得我还不错的话，请和我续约」，柳真：「我会考虑看看~」



两人打卡当地特色brunch餐厅，奇太映不忘提及：「我家柳真喜欢brunch。」即使餐厅的餐桌很大，「我们也并排挨著坐」。柳真不小心吃得弄脏衣服，奇太映马上帮忙擦掉：「没事，欧巴帮你手洗。」



一天行程结束回到酒店，奇太映从行李箱掏出花束，作为惊喜送给柳真。虽然是仓促之下买来的花束，但柳真也欣喜：「好久没收到花束呢，疲劳缓解了。」以上是7日和14日的播出内容，奇柳夫妇的杜拜旅行故事下期继续。







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