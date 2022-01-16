【巨星同框小趣事】原來是李奧納多主動要求跟李政宰合照，而且他還是《魷魚遊戲》的忠實觀眾！

《魷魚遊戲》真的太成功了！連李奧納多（Leonardo）也是劇迷耶～。

透過熱門韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）在全球爆紅的李政宰，出演了軍中戰友劉在錫的訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，分享了許多有趣的故事。



歐美國家對於李政宰算是較為陌生，還有國外媒體用出道多年終於爆紅、2021上升的新星來形容他，但在亞洲市場與韓國人的心中，李政宰已經是頂級地位且紅了很多年的一線演員，對於自己能被稱作是「新星」也讓他感到相當意外且開心。



此外，劉在錫提到了李政宰與Hollywood巨星李奧納多·狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）的合照一事，詢問他是誰先說要合照的呢？李政宰回應：「喔…其實是他先說要合照的。」讓劉在錫忍不住感嘆實在是太厲害了。



李奧納多主動要求合照，還很開心地說自己有追看《魷魚遊戲》，從主題、表現手法、服裝、導演、音樂、演技、演員之間的和諧…非常詳細地做出了評論，讓李政宰感受到他真的很享受這齣劇，當時在李政宰身邊有翻譯同行，才讓兩位男神有了很棒的交流。



李政宰也分享了和李奧納多合照的心情，他表示：「最讓他開心的，是韓國電影或電視劇能受到大家的認同，而且大家願意敞開心胸接受韓國的內容，真的讓人很開心。」



此外，李政宰做客《劉QUIZ》時也分享了很多跟「老戰友」劉在錫的過往回憶，以及如今這個年紀，關於愛情題材都只能接到外遇類型等有趣的內容。



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