金南佶《讀取惡心的人們》開場果真衝擊十足！墜湖驚見恐怖畫面，案件19禁呈現

SBS全新金土劇、由金南佶與陳善圭主演的《讀取惡心的人們》（台譯：讀懂惡之心的人們）昨晚19禁驚悚開播，播出後評價不俗，全韓AGB收視率落在6.2%，首都圈6.4%。

播出過後，許多網友在網路上評價「讓人很投入」、「很有意思」、「像看了場電影」、「喜歡《Signal信號》的應該會喜歡」、「赫然發覺時間過好快……投入感」、「從主演到配角都演得很好」……等等。另外，不少人稱讚金南佶很帥，無論是臉還是聲音都讓人移不開目光。

（以下劇透）



‎《讀取惡心的人們》官方在昨日首播前，就預告了會有「衝擊性開場」，果真沒錯。宋河英（金南佶 飾）小時候曾意外墜湖，掉進湖裡竟和「紅衣女子」對視……年紀小小的宋河英見到屍體卻不見害怕，倒是起了憐憫之心為那名女子感到不捨。



長大成為刑警的宋河英在東部警署服務，署裡有個棘手案件始終無法破案，是連續性侵殺人案，兇手被稱為「紅帽子」。紅帽子案尚未偵破，又出現了一樁殺人案，特點是兇手會在犯案過後脫光受害女子的衣物。



女子的男友方基勳（吳京洙 飾）被宋河英直屬科長（鄭滿植 飾）一口咬定為兇手，但宋河英卻保持懷疑態度。宋河英想找點蛛絲馬跡卻空手而歸，方基勳被判刑。另一邊紅帽子案有人（梁龍哲，高建韓 飾）承認且被捕，不過一年後又出現另個紅帽子（吳承勳 飾），究竟是模仿犯案，還是從頭到尾就是後者紅帽子所為？



在宋河英努力想找出什麼的過程中，中部警署鑑識科長國榮秀（陳善圭 飾）看上了他的才華，遞出了《心靈獵人》一書想延攬他共同組織犯罪分析組，用犯罪側寫分析兇手的行為來逮人。



尾聲有後記，宋河英童年遭遇的事件確實是他側寫師之路的重要啟蒙。他小時候的精神科醫師這麼說：「河英並不是感受不到感情，而是感受得比任何人都強烈。」



下集預告，宋河英要到監獄探訪梁龍哲，欲從他身上推測現正逍遙法外的隨機殺人案兇手心理。



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