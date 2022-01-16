[有片]當年播出後在韓國各大論壇反響爆炸的電視劇名場面TOP 2！現在看來也令人心跳不已

除了PO主提到的這兩個，網友補充的另外幾個韓劇名場面也都很經典！

近日有韓國網友分享了一篇貼文「播出後各大網路論壇都炸了的電視劇場面2 TOP」，勾起不少人的美好回憶~第一個是《鬼怪》裡金侊和陰間使者一起出動營救鬼怪新娘這一幕！金高銀飾演的鬼怪新娘被壞人綁架、陷入危險，這時路燈突然逐個熄滅和爆裂，孔劉和李棟旭飾在車燈照亮的迷霧中款款走來，搭配OST《Round and Round》裡Heize空靈的歌聲，真的不管何時回顧都震撼到起雞皮疙瘩！



這場戲是第2集的ending，不僅讓第3集收視率直接暴增4.6倍，更引起無數網友模仿：



另一個就是《請回答1988》裡德善和狗煥躲進巷子事件~修學旅行時為了躲避教導主任一起藏在小巷子裡，當德善把頭靠在他胸口，一向只把德善當朋友看待的正煥突然出現心理和生理的雙重反應，兩人察覺到這一點後同時陷入尷尬XD



因為《請回答1988》播出過程中大家一直在猜老公，這場戲對於誤導觀眾猜錯方向可謂是大大的功臣：



留言區還有人補充了另外幾個播出後引起劇烈討論的名場面，包括《SKY Castle》第一集結尾英才媽媽用槍抵住下巴、慧娜墜樓：





《太陽的後裔》宋仲基走下直升機與宋慧喬重逢：



《The Penthouse》金素妍雨夜彈鋼琴：



大家覺得哪一個是你心中最為震撼的名場面呢？ 歡迎補充和討論！

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