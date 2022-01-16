【巨星同框小趣事】原来是李奥纳多主动要求跟李政宰合照，而且他还是《鱿鱼游戏》的忠实观众！

《鱿鱼游戏》真的太成功了！连李奥纳多（Leonardo）也是剧迷耶～。

透过热门韩剧《鱿鱼游戏》（Squid Game）在全球爆红的李政宰，出演了军中战友刘在锡的访谈节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，分享了许多有趣的故事。



欧美国家对於李政宰算是较为陌生，还有国外媒体用出道多年终於爆红、2021上升的新星来形容他，但在亚洲市场与韩国人的心中，李政宰已经是顶级地位且红了很多年的一线演员，对於自己能被称作是「新星」也让他感到相当意外且开心。



此外，刘在锡提到了李政宰与Hollywood巨星李奥纳多・狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）的合照一事，询问他是谁先说要合照的呢？李政宰回应：「喔…其实是他先说要合照的。」让刘在锡忍不住感叹实在是太厉害了。



李奥纳多主动要求合照，还很开心地说自己有追看《鱿鱼游戏》，从主题、表现手法、服装、导演、音乐、演技、演员之间的和谐…非常详细地做出了评论，让李政宰感受到他真的很享受这出剧，当时在李政宰身边有翻译同行，才让两位男神有了很棒的交流。



李政宰也分享了和李奥纳多合照的心情，他表示：「最让他开心的，是韩国电影或电视剧能受到大家的认同，而且大家愿意敞开心胸接受韩国的内容，真的让人很开心。」



此外，李政宰做客《刘QUIZ》时也分享了很多跟「老战友」刘在锡的过往回忆，以及如今这个年纪，关於爱情题材都只能接到外遇类型等有趣的内容。



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