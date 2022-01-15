《殭屍校園》正式預告及主角海報公開：海量殭屍高速跑酷、趙怡賢眼珠驚悚變紅，超高還原度令原著粉都驚歎不已！

Netflix新劇《殭屍校園》講的是一群學校被孤立在爆發殭屍病毒的校園裡，等待救援的過程中互相合作、用盡全力活下來，是Netflix繼《屍戰朝鮮》之後推出的第二部殭屍劇。

昨天公開了2分35秒的長版正式預告片，一開始校園像往常一樣平靜，科學教師李秉燦（金炳哲 飾）告訴學生人類從沒有戰勝病毒。女學生賢珠被攜帶殭屍病毒的老鼠咬傷手指，迅速發病後繼續咬傷其他同學，學校裡很快亂成一團。 學生驚恐地說：「這是《屍速列車》再現。 殭屍應該在電影裡，而不是我們學校。 」



刑警宋在益（李奎炯 飾）負責調查殭屍病毒事件，李秉燦錄製影片透露殭屍秘密：被感染的人類會感到極端恐懼從而攻擊他人，寧願作為怪物存活，也不想以人類的身份死去。



學生們認清現狀並開始聯手作戰，家長和警察也從學校外部試圖突破援救。 然而就連警察和一般市民也被感染，趙怡賢轉動脖子發出咔咔聲，用課桌椅築起的高牆眼看就要阻擋不住蜂擁而至的殭屍！字幕寫道：「不是你死，就是我亡。 平靜的校園竟然迎來世界末日。 」



同時公開的角色海報中，李青山（尹燦榮 飾）努力保護被殭屍嚇壞的南溫祖（朴持厚 飾），崔南拉（趙怡賢 飾）和李秀赫（朴所羅門 飾）在走廊裡全速奔跑：



高三射箭部同學哈莉（荷承里 飾）拿著弓箭作為護身武器，旁邊的朴美珍（李恩泉 飾）則是用斷掉的棍棒自衛，比殭屍更危險的復讀生尹貴男（劉仁秀 飾）站在一群殭屍中間也毫無懼色。 大部份人的海報裡都寫著：「我不想死，也不想殺戮。 」展現出想要和朋友們一起活下去的強烈意志、面對變成殭屍的朋友矛盾掙扎的心情，唯獨尹貴男的海報中寫著「我想殺戮」，令人好奇他如此憤怒的原因和真正身份。



正式預告片公開後立即獲得網友好評：「哇大發」、「比第一支預告驚喜太多」、「在地上用手臂爬的那隻太嚇人了」、「因為是學生變的嗎？ 怎麼都跑那麼快」、「這部一定很好看」、「已經開始期待了」、「請務必拍出原著的殘酷感」。 《殭屍校園》將在1月28日公開，一共12集：



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