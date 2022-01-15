《僵尸校园》正式预告及主角海报公开：海量僵尸高速跑酷、赵怡贤眼珠惊悚变红，超高还原度令原著粉都惊叹不已！

Netflix新剧《僵尸校园》讲的是一群学校被孤立在爆发僵尸病毒的校园里，等待救援的过程中互相合作、用尽全力活下来，是Netflix继《尸战朝鲜》之后推出的第二部僵尸剧。

昨天公开了2分35秒的长版正式预告片，一开始校园像往常一样平静，科学教师李秉灿（金炳哲 饰）告诉学生人类从没有战胜病毒。女学生贤珠被携带僵尸病毒的老鼠咬伤手指，迅速发病后继续咬伤其他同学，学校里很快乱成一团。 学生惊恐地说：「这是《尸速列车》再现。 僵尸应该在电影里，而不是我们学校。 」



刑警宋在益（李奎炯 饰）负责调查僵尸病毒事件，李秉灿录制影片透露僵尸秘密：被感染的人类会感到极端恐惧从而攻击他人，宁愿作为怪物存活，也不想以人类的身份死去。



学生们认清现状并开始联手作战，家长和警察也从学校外部试图突破援救。 然而就连警察和一般市民也被感染，赵怡贤转动脖子发出咔咔声，用课桌椅筑起的高墙眼看就要阻挡不住蜂拥而至的僵尸！字幕写道：「不是你死，就是我亡。 平静的校园竟然迎来世界末日。 」



同时公开的角色海报中，李青山（尹灿荣 饰）努力保护被僵尸吓坏的南温祖（朴持厚 饰），崔南拉（赵怡贤 饰）和李秀赫（朴所罗门 饰）在走廊里全速奔跑：



高三射箭部同学哈莉（荷承里 饰）拿著弓箭作为护身武器，旁边的朴美珍（李恩泉 饰）则是用断掉的棍棒自卫，比僵尸更危险的复读生尹贵男（刘仁秀 饰）站在一群僵尸中间也毫无惧色。 大部份人的海报里都写著：「我不想死，也不想杀戮。 」展现出想要和朋友们一起活下去的强烈意志、面对变成僵尸的朋友矛盾挣扎的心情，唯独尹贵男的海报中写著「我想杀戮」，令人好奇他如此愤怒的原因和真正身份。



正式预告片公开后立即获得网友好评：「哇大发」、「比第一支预告惊喜太多」、「在地上用手臂爬的那只太吓人了」、「因为是学生变的吗？ 怎么都跑那么快」、「这部一定很好看」、「已经开始期待了」、「请务必拍出原著的残酷感」。 《僵尸校园》将在1月28日公开，一共12集：



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