金鍾國和前女友吵架唯一原因總是運動，所以打算婚後開辦健身房「堵嘴」XD

金鍾國就算和女友旅遊，也要找附近有健身房的住處，自己去運動時，把卡給女友去shopping。

金鍾國個人YouTube頻道13日的影片中，和兩外甥女約在林蔭大道的網紅café見面。金鍾國等待期間：「看來我不是vlog的體質，拍《Running Man》的時候倒沒什麼，為了拍自己頻道來這種地方就感覺非常彆扭。」



金鍾國：「林蔭大道只有我去的體育館在林蔭大道的時候才來，從來沒和女朋友一起去吃過甜點。」外甥女soya：「如果女友要一起去吃甜點，不能不去嘛。」金鍾國：「當然要去，我都會做的，只要能讓我運動。我有女朋友的時候吵架的唯一原因總是運動。」



「如果去旅遊，先找能運動的地方，將住處定在那裡附近。」Soya驚訝道：「那舅舅運動的時候，女友做什麼？」金鍾國：「把卡給女友去shopping就行了吧？」金鍾國還表示打算在結婚後，開設健身房，認為如果當上健身房老闆，妻子就沒有了不讓他去健身房的理據，這樣就能隨心所欲地運動了XD



接著一起去運動品牌店給外甥女買新衣，一番挑選下來，金鍾國感慨「這比運動還累，運動反而不累。」果然男生都不怎麼喜歡陪女生逛街XD，最後帶外甥女去家裡做後弓箭步運動，一起吃晚飯。



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