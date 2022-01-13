2月就等這部！金材昱、鄭秀晶《Crazy Love》宣傳、預告影片「刻薄補教界代表 VS 女秘書」的浪漫羅曼史！

KBS新劇《Crazy Love》由金材昱、鄭秀晶（Krystal）主演，講述從底層爬到教育界傳說的私人教育企業代表，和雖然沒有存在感卻相當誠實的女秘書之間的甜蜜緊張的羅曼史。

▼金材昱飾演明星講師「盧高鎮」，他是韓國最好的數學補教老師，也是業界第一「GO Study」公司代表，高中畢業的他，從底層一步步爬到了教育業界傳說的位置。這是他繼 《她的私生活》之後，時隔2年再次出演電視劇。



▼鄭秀晶飾演盧高鎮的秘書「李信雅」，是一個存在感為0的人物，雖然誠實、有責任感，但很安靜、性格內向，是一個沒有存在感透明級女職員。



宣傳影片、預告也在《KBS年度說明會》上曝光！金材昱：「我們《Crazy Love》是刻薄明星講師『盧高鎮』。」鄭秀晶：「和對盧高鎮有報復之心、扮演他未婚妻的秘書『李信雅』之間甜蜜又殺氣騰騰的浪漫喜劇，我們將在《Crazy Love》中為大家呈現愉快又甜蜜的化學反應，請大家多多期待。」



預告雖然只是角色介紹，但已經讓人期待播出！而《Crazy Love》由《各位國民》、《日與夜》金正賢導演執導，新人編劇金寶藍編劇執筆，預計接檔《花開時想月》在2月首播。



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