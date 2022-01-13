2月就等这部！金材昱、郑秀晶《Crazy Love》宣传、预告影片「刻薄补教界代表 VS 女秘书」的浪漫罗曼史！

KBS新剧《Crazy Love》由金材昱、郑秀晶（Krystal）主演，讲述从底层爬到教育界传说的私人教育企业代表，和虽然没有存在感却相当诚实的女秘书之间的甜蜜紧张的罗曼史。

▼金材昱饰演明星讲师「卢高镇」，他是韩国最好的数学补教老师，也是业界第一「GO Study」公司代表，高中毕业的他，从底层一步步爬到了教育业界传说的位置。这是他继 《她的私生活》之后，时隔2年再次出演电视剧。



▼郑秀晶饰演卢高镇的秘书「李信雅」，是一个存在感为0的人物，虽然诚实、有责任感，但很安静、性格内向，是一个没有存在感透明级女职员。



宣传影片、预告也在《KBS年度说明会》上曝光！金材昱：「我们《Crazy Love》是刻薄明星讲师『卢高镇』。」郑秀晶：「和对卢高镇有报复之心、扮演他未婚妻的秘书『李信雅』之间甜蜜又杀气腾腾的浪漫喜剧，我们将在《Crazy Love》中为大家呈现愉快又甜蜜的化学反应，请大家多多期待。」



预告虽然只是角色介绍，但已经让人期待播出！而《Crazy Love》由《各位国民》、《日与夜》金正贤导演执导，新人编剧金宝蓝编剧执笔，预计接档《花开时想月》在2月首播。



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