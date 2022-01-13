崔宇植透露BTS V金泰亨和朴敘俊超期待《無間對決》！「我想讓爸媽看看我穿西裝的帥氣程度！」

最新動作犯罪鉅獻《無間對決》集結《信徒》趙震雄、《那年，我們的夏天》崔宇植、《以吾之名》朴熹詢、《冠軍大叔》權律、《寄生上流》朴明勳等實力派演員，一同打造出精采絕倫的犯罪動作電影！1月14日即將在台上映。

《無間對決》故事敘述不遵守規則進行違法搜查行動的王牌刑警朴剛尹（趙震雄 飾），遭新進警察崔旻載（崔宇植 飾）監視後，引發一連串始料未及的警界風暴。崔宇植這次在《無間對決》中飾演講求原則的新進警察「崔旻載」一角，究竟在他面對和自己截然不同的刑警後，內心是否會有所動搖、信念是否會產生變化，都是本作重要的看點。



在《無間對決》裡趙震雄和崔宇植西裝筆挺帥氣辦案的模樣也引起討論。崔宇植對此表示：「隨著穿著打扮的不同，行為舉止也會有所變化。很久沒有穿西裝演戲了，所以覺得很開心。一開始我所飾演的角色都穿著夾克、牛仔褲和球鞋，但從某個瞬間開始換上了皮鞋、穿著體面的西裝，思考方式似乎也產生了很大的變化。很希望我母親和父親能快點看到《無間對決》，想讓他們為我穿西裝的模樣打分數，我自己是很喜歡啦！」崔宇植還透露好友防彈少年團成員V金泰亨、朴敘俊都很期待《無間對決》上映，為他應援。



崔宇植出道以來一直帶著柔弱的形象，甚至還常被粉絲冠上「病弱美」、「小雞」等稱號，近期上韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》宣傳新戲時，甚至被在同家健身房運動的主持人劉在錫揶揄，直指崔宇植都不好好運動，只顧著和大家打招呼！崔宇植也在訪談時透露自己2022年的新目標，就是讓體格變壯實，這並不是為了要獲得肌肉男的稱號，而是想詮釋過去無法挑戰的角色，想展現自己的獨特魅力。



《無間對決》描述廣域搜查隊組長朴剛尹（趙震雄 飾），收取來源不明的巨額款項，住在豪宅、身穿高級西裝，每天開著進口名車。然而，某天卻遇見了一名講求原則主義的新進警察崔旻載（崔宇植 飾）。朴剛尹揭開了自己獨特的搜查方式，愈來愈親近的兩人在一起調查新型毒品案件的過程中，朴剛尹發現崔旻載是名負責監視自己的警察，而崔旻載也漸漸接近了隱藏在朴剛尹背後警察組織的祕密……《無間對決》1月14日即將在台上映。



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