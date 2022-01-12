偶像圈又多一對高顏值兄妹檔！TXT 休寧凱 幫 Kep1er 休寧巴伊葉 站台：哥哥跳女團舞也太強～

這對親兄妹檔又帥又漂亮的，家族基因也太強大了！！！

由 Mnet 選秀節目《Girls Planet 999》選出的9人限定女團 Kep1er，終於在2022年1月3日以主打歌《WA DA DA》正式出道，線上發起舞蹈挑戰「WA DA DA Challenge」也找來各路親友幫忙宣傳。



其中，人氣男團 TXT 的成員休寧凱，是 Kep1er 成員休寧巴伊葉的親哥哥，這對親兄妹檔的舞蹈挑戰則引發了粉絲關注，除了感嘆他們合體的超高顏值外，哥哥賣力的在後面舞動的模樣，簡直是太適合跳女團舞了～。



網友留言：「兩人合體也太養眼了」、「又帥又漂亮的組合」、「哥哥跳太好了啦～」、「果然別人的哥哥就是讚」、「站在一起才發現真的超像的」、「這家族基因真的太強大了」、「畫面好神奇」、「比例太好了，腿看起來真長」



大家覺得如何呢？

▼《WA DA DA》MV：



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