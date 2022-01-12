退伍後的首部作品！陸星材確定出演漫改劇《金湯匙》，與《戀慕》世子妃「盧夏景」鄭彩娟搭擋！

MBC新劇《金湯匙》（금수저）改編自同名網路漫畫。講述出生在貧困家庭的孩子，偶然獲得的金湯匙，與出生在有錢人家的朋友改變命運，成為後天型富二代的人生故事。

男主角「李承天」確定由陸星材出演。他爸爸是沒什麼名氣的漫畫家，收入不穩，所以他無法像其他小孩一樣去補習班。有一天他在路邊攤買了神秘金湯匙，並按照老婆婆的說明進行操作後，居然真的和富二代同學交換了父母，命運發生巨大轉折。



BTOB成員出身的陸星材，通過《Who Are You－學校2015》、《鬼怪》、《雙甲路邊攤》等劇展現精湛演技。而《金湯匙》將是他的退伍回歸作（去年11月退伍），讓粉絲們都相當期待。



11日，POCKETDOL STUDIO 方面表示：「鄭彩娟將在《金湯匙》中出演女主角。」



2015年以DIA出道的鄭彩娟出演選秀節目《PRODUCE 101》，作爲限定組合I.O.I受到大家的喜愛。I.O.I解散後進行DIA組合活動，在2016年出演《獨酒男女》首部電視劇，之後陸續出演《再次重逢的世界》、《因為初戀是第一次》、《戀慕》展現穩定的演技，作爲新一代演員得到認可。



另外，《金湯匙》由《又，吳海英》、《戀慕》宋賢旭導演執導，《冬季戀歌》、《新娘18歲》、《總理與我》等韓流電視劇誕生的尹恩景編劇執筆。該劇也被選為2022年MBC最期待的作品之一，預計在今年下半年播出。

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