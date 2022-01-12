偶像圈又多一对高颜值兄妹档！TXT 休宁凯 帮 Kep1er 休宁巴伊叶 站台：哥哥跳女团舞也太强～

这对亲兄妹档又帅又漂亮的，家族基因也太强大了！！！

由 Mnet 选秀节目《Girls Planet 999》选出的9人限定女团 Kep1er，终於在2022年1月3日以主打歌《WA DA DA》正式出道，线上发起舞蹈挑战「WA DA DA Challenge」也找来各路亲友帮忙宣传。



其中，人气男团 TXT 的成员休宁凯，是 Kep1er 成员休宁巴伊叶的亲哥哥，这对亲兄妹档的舞蹈挑战则引发了粉丝关注，除了感叹他们合体的超高颜值外，哥哥卖力的在后面舞动的模样，简直是太适合跳女团舞了～。



网友留言：「两人合体也太养眼了」、「又帅又漂亮的组合」、「哥哥跳太好了啦～」、「果然别人的哥哥就是赞」、「站在一起才发现真的超像的」、「这家族基因真的太强大了」、「画面好神奇」、「比例太好了，腿看起来真长」



大家觉得如何呢？

▼《WA DA DA》MV：



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