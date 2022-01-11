任時完《Tracer》演技突破！顛覆溫文有禮形象，變身不按牌理出牌＋嘴上不饒人金句連發的難纏組長！

以國稅局為背景，以獨特方式打擊惡勢力的《Tracer》上週開播，主演任時完更讓大家看見了他的新面貌。一登場即以強烈存在感吸引觀眾的視線，當然故事的主線也由他展開，除了看起來吊兒郎當的樣子外，還很會用言語諷刺別人，金句連發讓人印象深刻。

Wavve原創戲劇《Tracer》是以國稅廳大家最不願意去的稅收5組為重心，有錢人如何規避繳稅，而稅收5組的員工認為「不動作就是在工作」，於是成為一堆被丟爛番茄、被潑水的稅收調查員。任時完為了查出父親枉死真相而來到此地，他的活躍以及特殊催繳方式，為稅收5組帶來了希望，也帶給觀眾們狠踩惡勢力的痛快感受。



任時完一向給觀眾們的感覺就是相當溫和有禮貌，清新形象深植人心，上一部的清新小品《Run On奔向愛情》還記憶猶新，這次他卻燙了捲髮，行動不拘小節的樣子，不管任何人的眼光或是反對，我行我素的完成自己想做的事，這樣的黃東柱組長，甚至在吵架時也不輸人，才開播兩集就有許多台詞讓大家印象深刻。



「不是有吃有喝就是活著，人至少要有一件心中想做的事而活下去。」

第1集才開始前10分鐘，任時完所飾演的黃東柱，為了查明父親隱藏的真相而希望進入國稅局工作，在公務員考核面試時他說了這樣的一句話，令在場的長官們印象深刻，他也信心滿滿地走出試場。可想而知他心中想做的那件事，就是徹底整頓國稅局的不正之風。



「比錢更可怕的其實是人。」

在他正要離開地方支廳而來到國稅局本部，對他的女上司說了這麼一句話，其實女上司也了解他成為公務員想進入國稅局的目的，甚至也對他父親的案情相當明白，對於這句話也感同身受。



「我很討厭會輸的隊伍。」

第2集中黃東柱已經在電視直播的狀態下直搗黃龍，讓欠稅大戶的謊言無所遁形。雖說是很風光的一戰，回到公司後組員卻只是在乎他的歡迎會，讓他大發雷霆，說自己討厭輸的感覺，大家如果有覺悟的話再留下，不然就請自己離開。



「如果道歉有用，那還要警察跟檢察官幹嘛？」

這句話好耳熟，曾經出現在台灣版《流星花園》的具俊表明台詞。黃東柱組長在喝酒的地方巧遇想離職的組員徐惠英，結果這位女子喝得爛醉還吐了她全身，隔天一早只好硬著頭皮跟組長道歉，黃東柱只好回應這句話了。不過看起來黃東柱希望幫助她找回工作的初心與自信，期待兩人之後成為最佳拍檔！



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