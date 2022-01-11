《Running Man》全昭旻遭梁世燦攻擊「前男友」話題：「拍吻戲時有沒有想起他」眼濕濕引熱議

上周日的《Running Man》裡，全昭旻和梁世燦的一段影片在網上引起不少討論，很多人認為梁世燦用前男友話題進行攻擊，即使是玩遊戲也十分越線。

節目中昭旻提議玩平常心遊戲，即是不管對方說什麼都要心平氣和地說「當然」，生氣就算輸。一開始梁世燦和昭旻還只是互相diss長得醜，接著梁世燦開始提到昭旻的前男友：「你還有和那男的來往吧？ 」昭旻笑說：「誰呀？ 」



梁世燦：「你知道那個（指前男友）和我有聯絡吧？ 」節目組把梁世燦提到的職業做了消音處理，昭旻說「當然」，這時劉在錫過來看昭旻的狀況，梁世燦說：「在錫哥，她哭了！」昭旻看向鏡頭，有網友認為這時昭旻已經因為前男友話題感到不舒服。



接著梁世燦又攻擊：「你在《櫥窗》裡拍吻戲時是不是在想OOO？ 」此處仍然是消音，昭旻笑著說「當然」試圖撐過去，但劉在錫仍然宣佈梁世燦勝出，遊戲結束。



節目播出後韓網友把截圖發到各個網路論壇，很快引起大量不滿的聲音：「提到前男友真的很無禮」、「把演員這個職業當成什麼了？ 」、「節目組也很越線」、「是不是覺得昭旻很好惹」、「為什麼要講別人的私生活，這是性騷擾」。

這段影片在Youtube上公開後也有很多海外粉絲留言表達不適：「我知道這是遊戲，但提及個人生活史還是很不好」、「雖然成員們關係很好，但梁世燦還是越線了，節目組也不應該播出來」、「昭旻一開始問『誰』的時候就應該結束遊戲，因為她還沒準備好」。

昭旻承認過一次戀情，是2015年初和演員尹賢旻發展為戀人，兩人還一起上過綜藝節目，但在2015年底就分手。 後來尹賢旻承認在2016年4月開始和演員白珍熙交往，但因為他和白珍熙從2015年9月一起拍電視劇《我的女兒，琴四月》，很多網友質疑他和全昭旻交往期間就有劈腿，認為全昭旻因此承受了很大的的精神傷害。



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