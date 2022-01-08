《与神同行》制片商签约网漫《全知读者视角》拍成5部真人电影，人气高到网友不敢推荐演员！

这部网漫改编自同名小说，出版第二年就一口气签了5部电影的片约，剧情引人入胜、包含大量怪兽和游戏技能等特效场面，重要角色也有一大把，赶快来一起提前预习吧！

《全知读者视角》在2018年推出网络小说，在韩国累计观看次数达到2亿次、受到男女读者一致高度评价，2020年5月开始更新同名网漫。 早在2019年，《与神同行》制作公司Realies Pictures就与这部作品签署了5部长篇电影的版权合约，真人版的演员选角也在韩网引起大量讨论。



《全知读者视角》以一名叫做金独子的韩国上班族视角展开故事（韩文「独子」与「读者」同音），他10年来都在读一部几乎没人看的网路小说《在灭亡的世界中存活的三种方法》，小说完结的同时他所在的世界发生巨大变故，所有人都进入小说的世界、 需要不断完成各种任务才能生存，而金独子是唯一知道这个世界结局的人。



金独子的学历和工作都非常普通，唯一爱好就是从国三开始追连载的网路小说。 进入小说世界后他遇到了小说里原本的主角，也依靠自己的机智谋略和对这部小说的了解，与同伴们一起对抗星流和众多星座，创造了超出想像的历程。 第一话里的名言：「如果我的人生不是写实主义而是奇幻小说，我是否能够成为主角？ 」



原著里的金独子体型纤瘦，睫毛长、肤色白、黑色短发，给人清爽与敏感并存的平静印象。 网友推荐演员：任时完，车银优，朴宝剑，崔宇植，姜河那。



另一个重要角色是《在灭亡的世界中存活的三种方法》原本的男主角，名叫刘众赫，每次死后都能重新回到主线任务并继承过往记忆和技能，但在这过程中人性也发生崩解，对整个世界构成威胁。



原著里刘众赫拥有非常帅气的外形，网友推荐徐康俊和俞承豪饰演：



刘尚雅是金独子的同事，进入小说世界后成为金独子的伙伴，温柔坚强、工作能力强，是认真努力生活的典型。 网友推荐姜汉娜和姜素拉：





李吉永是金独子在地铁里遇到的小男孩，金独子用他的昆虫箱拯救了同车厢里的一部份人，李吉永则对金独子十分敬仰。 大部份时候看起来是乖巧聪明的正太，但有时会展现出异常成熟的一面，令人捉摸不透。 目前没看到韩国网友推荐，小编私心觉得金康勋蛮适合！



郑熙媛在原本的小说中只是路人，被金独子发掘实力后获得惊人的成长，个性爽朗、嫉恶如仇。 原著里她是单眼皮、黑色长发、个子很高、四肢修长，网友推荐李善彬和NANA：





李贤诚是个性单纯耿直、身材高大壮硕的前军人，金独子的重要伙伴。 网友推荐安普贤和高庚杓：





随著剧情进展还会出现很多个性鲜明的角色，以及鬼怪、星座、背后星等独特概念。 《全知读者视角》里的各个人类主角相当於游戏里的玩家角色，鬼怪的作用像是频道管理人，星座是观看直播并进行打赏的神秘观众，还会时不时吐槽一下，蛮像追剧的观众XD



因为这部作品实在太有名，甚至有韩国网友担心实际被选中的演员背负太多压力。 其实选角困难还只是一方面，更重要的是作品中有大量需要CG制作的画面，例如怪兽、天使与恶魔、游戏技能、首尔地铁废墟等等，可能制作动画版还要现实一点捏~



目前LINE Webtoon有推出免费中文版，感兴趣的朋友可以去读读看哦！



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