【K社韓文小百科】「韓國這一點根本就是落後國家的水準！」連本國人都大吐槽的「駕車文明」

一條關於「韓國這一點真的就是落後國家水準」的帖子突然在韓網火爆起來，引發無數網友的共鳴。

到底是什麼能讓很有國家自豪感的韓國人都吐槽不已，甚至不惜以「落後國家」來評價呢？ 是「駕車文明」。 當然，「落後國家水準」只是韓國網友用來評價這件事情的說法，並不具備任何理論依據，更多的是「怒其不爭」的心理罷了。 隨意變線、無信號燈時右轉的安全意識薄弱、不遵守信號燈、超速、不禮讓行人等等都是廣大韓國網民一致認為的、較為嚴重的交通問題。

其中「司機從不禮讓行人」引發了最多的共鳴，有報導稱有近9成的司機在路過斑馬線時不會遵守「禮讓行人」的規定，甚至還有駕校的教練直接告訴學車的人「請無視就好」。 有網友指責：「過馬路的時候，如果沒有信號燈，稍微走慢一點，司機就會狂按喇叭」、「帶小朋友過馬路每次都提心吊膽」、「右轉車輛才不管是不是綠燈，會直接開過去，根本不會禮讓行人」等。其實早在2、3年前，韓國政府就在推進「禮讓行人」法則的實施，很遺憾的是效果甚微。





對於這類問題，韓國政府也在努力改善，根據行政安全部統計顯示，韓國的交通問題在逐漸好轉中。 從事故死亡者數上就能體現出來，交通事故死亡者數在過去的5年裡下降了30%，2016年因交通事故死亡的人數為4019名，2020年跌至2858名。



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