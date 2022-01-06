綜藝《不會傷害你》全新一季開拍！由《Street Woman Fighter》隊長們出演，no:ze 正在調整行程！

5日，tvN相關人士透露：「《Street Woman Fighter》的隊長們將出演綜藝《不會傷害你》，no:ze 正在調整行程中。」

《Street Woman Fighter》是2021年 Mnet 推出的女子街舞競賽節目，YGX、LACHICA、WANT、WAYB、CocaNButter、PROWDMON、HolyBang、HOOK 等8個 Crew 展激烈的競爭，獲得很高的人氣。特別是各 Crew 的隊長們：LEEJUNG、Gabee、HYOJIN CHOI、no:z、Ri.hey、MONIKA、Honey J、Aiki 等也受邀出演各大綜藝節目。



《不會傷害你》第一季由《Penthouse》三位男主角嚴基俊、奉太奎、尹鐘焄出演，他們當時聚集在已經廢墟多年、庭院都是雜草的房子，每集播出中他們不停地進行改造，是一檔辛苦、野生、治癒真人秀節目。《Street Woman Fighter》的隊長們將會展現什麼樣的面貌，備受期待。



消息公開也讓不少網友表示：「所以什麼時候播出啊？想快點看到」、「no:ze 一定要出演」、「那個家又改了？應該很辛苦吧」、「大發 肯定很有趣」、「嚴奉尹都改好了，隊長們來了哈哈哈」、「隊長們都非常有魅力，關係也很有趣」、「聽說已經在拍攝，no:ze 之後加入嗎」、「希望8個人都能看到」等等。



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