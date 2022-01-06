综艺《不会伤害你》全新一季开拍！由《Street Woman Fighter》队长们出演，no:ze 正在调整行程！

5日，tvN相关人士透露：「《Street Woman Fighter》的队长们将出演综艺《不会伤害你》，no:ze 正在调整行程中。」

《Street Woman Fighter》是2021年 Mnet 推出的女子街舞竞赛节目，YGX、LACHICA、WANT、WAYB、CocaNButter、PROWDMON、HolyBang、HOOK 等8个 Crew 展激烈的竞争，获得很高的人气。特别是各 Crew 的队长们：LEEJUNG、Gabee、HYOJIN CHOI、no:z、Ri.hey、MONIKA、Honey J、Aiki 等也受邀出演各大综艺节目。



《不会伤害你》第一季由《Penthouse》三位男主角严基俊、奉太奎、尹钟焄出演，他们当时聚集在已经废墟多年、庭院都是杂草的房子，每集播出中他们不停地进行改造，是一档辛苦、野生、治愈真人秀节目。《Street Woman Fighter》的队长们将会展现什么样的面貌，备受期待。



消息公开也让不少网友表示：「所以什么时候播出啊？想快点看到」、「no:ze 一定要出演」、「那个家又改了？应该很辛苦吧」、「大发 肯定很有趣」、「严奉尹都改好了，队长们来了哈哈哈」、「队长们都非常有魅力，关系也很有趣」、「听说已经在拍摄，no:ze 之后加入吗」、「希望8个人都能看到」等等。



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