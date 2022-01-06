《那年，我们的夏天》男二金圣喆不仅是「剧抛脸」，还很会唱歌！更邀请好友李相二来伴奏～

后知后觉的小编刚刚发现热播剧《那年，我们的夏天》男二志雄竟然是《机智监狱生活》里的「法子」。 真心不能怪小编，只能说扮演者金圣喆是剧抛脸。

注：剧抛脸是指每次在一部戏中出现，这个演员的脸跟上一部作品完全不一样。

其实近几年金圣喆一直都很活跃，从《机智牢房生活》、《阿斯达年代记》、《Sweet Home》到《黑道律师文森佐》，都能看到他的身影，他也从男N号一跃成为男二号，戏份大幅度增加。



尤其是在近期热播的《那年，我们的夏天》里表现抢眼，将纠结复杂的心里拿捏得恰到好处，眼神里充满了故事，有时候不禁让小编感叹：妍秀和崔雄复合或者妍秀和崔雄彻底分手，究竟哪一个会让志雄更加难过呢？



金圣喆扎实的表演功底得益於8年的磨炼，2014年他凭藉音乐剧《思春期》正式出道，2017年就捧回了音乐剧大赏的新人奖。大家都找到，音乐剧对演员现场表演能力要求极高，不仅要消化好台词，控制好情绪，还要做到开口就能唱，因此身为音乐剧演员的金圣喆其实唱歌也非常好听。与演员好友李相二合作，两人一个唱歌一个弹吉他的影片最近红遍了韩国各大社交平台。



通过多部影视剧以及音乐剧不断增加的经历的金圣喆，相信未来更加美好。



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