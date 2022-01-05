《極速快遞》韓國上映在即，主角朴素丹手術後親筆信向粉絲報平安

日前因罹患甲狀腺乳突癌而接受了手術的演員朴素丹（韓方已正名為朴素談），最新電影作品《極速快遞》將於1月12日在韓上映，而朴素談也透過SNS向粉絲們傳達她的近況。

1月4日朴素談透過自己的SNS上傳了親筆寫的信，並留言寫下「大家好，我是張銀河，與《極速快遞》一起接受幸福的快遞吧〜」以劇中的名字向大家問候，親筆信中也向大家報告自己平安的近況。以下為全信內容翻譯：



「大家好，我是朴素談。四個季節過去了，又來到了寒冷的冬天，似乎是告訴我們新的一年又即將到來…2021年真的是非常非常辛苦的一年吧…希望2022年大家能與《極速快遞》一起收到幸福的快遞，而成為幸福的一年。還有，我們的身體、心理都一定要健康才行，希望大家能夠面對面傳達著心意的那一天快點到來…非常想念大家…也真的感謝大家，新年快樂，Happy New Year，談」



《極速快遞》由《機密同盟》製作人攜手《屍速列車》發行團隊所打造，故事敘述專業快遞駕駛銀河（朴素談 飾），只要能拿到報酬，不論什麼東西都能配送成功。但某天在她讓孩子書元（鄭賢俊 飾）上車後，竟捲入了出乎意料的事件中，成為警方和國家情報院的追捕對象……本片更正式入選了第51屆荷蘭鹿特丹國際影展，將於1月28日在台上映。



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