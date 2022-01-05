《极速快递》韩国上映在即，主角朴素丹手术后亲笔信向粉丝报平安

日前因罹患甲状腺乳突癌而接受了手术的演员朴素丹（韩方已正名为朴素谈），最新电影作品《极速快递》将於1月12日在韩上映，而朴素谈也透过SNS向粉丝们传达她的近况。

1月4日朴素谈透过自己的SNS上传了亲笔写的信，并留言写下「大家好，我是张银河，与《极速快递》一起接受幸福的快递吧〜」以剧中的名字向大家问候，亲笔信中也向大家报告自己平安的近况。以下为全信内容翻译：



「大家好，我是朴素谈。四个季节过去了，又来到了寒冷的冬天，似乎是告诉我们新的一年又即将到来…2021年真的是非常非常辛苦的一年吧…希望2022年大家能与《极速快递》一起收到幸福的快递，而成为幸福的一年。还有，我们的身体、心理都一定要健康才行，希望大家能够面对面传达著心意的那一天快点到来…非常想念大家…也真的感谢大家，新年快乐，Happy New Year，谈」



《极速快递》由《机密同盟》制作人携手《尸速列车》发行团队所打造，故事叙述专业快递驾驶银河（朴素谈 饰），只要能拿到报酬，不论什么东西都能配送成功。但某天在她让孩子书元（郑贤俊 饰）上车后，竟卷入了出乎意料的事件中，成为警方和国家情报院的追捕对象……本片更正式入选了第51届荷兰鹿特丹国际影展，将於1月28日在台上映。



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