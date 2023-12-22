[討論]這些一閃而過的畫面有人發現嗎〜《死期將至》公開6大劇中彩蛋！

網羅眾多男神演員共同演出的《死期將至》公開後受到許多觀眾好評，每一段都讓人覺得實在看不夠。TVING特別公開了6大彩蛋，不知道大家是否也發現了呢？

1. 智秀書櫃上的紅色跑車

智秀（高允貞飾）在劇中飾演一位潛力新作家，雖然男友崔怡在（徐仁國飾）多年來總是無法順利進入大集團就業，但她仍不離不棄，甚至在公司同事面前大方承認男友。畫面中智秀經過書櫃前，書櫃上竟然擺放著紅色跑車模型！暗示著她的生命終結與紅色跑車相關。



2. 張勝祖飛車後方標語：「別相信女人」

其中一段崔怡在轉世為黑道追逐的對象李柱勛（張勝祖飾），藏起了100億現金以及女人。在歷經驚險的飛車追逐之後，終於甩開所有人來到碼頭與女友會合，其中他在路上經過的背板寫著「別相信女人」，也暗示著最後他的結局，就是因為太相信身邊的女人導致死亡。



3. 重要的四位數字：1201

崔怡在轉世為年輕的拳擊手趙泰尚（李宰旭飾），看著自己被關在緊閉室還穿著囚犯服，編號1201。當他找到前世李柱勛所藏起的100億現金後，決定分成兩部分，打算一袋拿回去給家鄉媽媽，另一袋他則放在車站置物櫃中，此時他以這個號碼1201作為密碼。巧合的是，在第四集登場的關鍵紅色跑車，車號也是1201。後半部劇情還會出現這組數字嗎？



4. 報紙上報導尚未落網的連續殺人犯是？

轉世為帥氣男模張建雨（李到晛飾）時，崔怡在閱讀了報紙上的報導，除了看見自己曾經轉世為嬰兒並受虐致死的報導，家暴的父母受到法律制裁外，旁邊有另一則報導則是提到連鎖殺人犯，已有8名被害者犧牲卻沒能落網的殺人犯，指的是泰康集團的大兒子朴泰宇還是另有其人？



5. 首尾呼應的第三集與第四集

從第三集開頭就出現了2具血淋淋的屍體，更暗示著其中一位是死相悽慘的女子，現場遺留的物品更是包含了崔怡在的相片。而第四集當中，崔怡在把自己轉世的經歷全部告訴了女友智秀，當智秀正準備相信他時，兩人竟同時被一台紅色跑車給撞倒了。



6. 神秘員警吳正世的再登場

在拳擊手趙泰尚的故事中，年輕的他因為家中鉅額負債而收錢替人頂罪，當時未滿18歲的他仗著刑責比成年人低，於是收錢之後立即到派出所自首，此時派出所只有一人在辦公室，也就是員警吳正世，他以相當邋遢的造型現身，在後半部的劇情中，他將再度登場，是否將成為串起每一段故事的關鍵角色？



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