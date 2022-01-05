SHINee Key已經是第N次上社會新聞！「嚇倒我了，我以為自己做了什麼錯事」XD

SHINee成員Key，一個憑一己之力多次登上社會新聞的愛豆！

每次提到明星登上社會版面，95%都不是什麼好事，但wuli Key就不一樣了，每次亮相社會新聞都那麼地與眾不同，大蔥價格暴增時，拿他在家種蔥的畫面當配圖。 Apple Watch在韓國開賣時，他又被拍到凌晨親自去排隊，還被記者採訪，總之每一次現身都讓人懷疑「這是喝露水長大的愛豆嗎」，一次又一次顛覆了愛豆在民眾們心目中的形象，原來還有這樣「接地氣」（出自《禮記·月令》， 孟春三月，「天氣下降，地氣上騰」，意思是廣泛接觸民眾的普通生活）的愛豆。



這幾日Key又又又出現在了社會新聞裡，一則關於「宅男宅女消費變化」的新聞中用的是Key在《我獨自生活》做飯、吃飯的影片，還配上了「女性偏愛視覺享受，男性追求味道」。 這則新聞很快就被Key看到了，他還特意PO了SNS，調侃「我還以為自己做了什麼壞事，嚇死我了」。



粉絲和網友看了相關內容之後也紛紛上網留言，表示：「Key是追求色香味俱全」、「新聞專業戶」、「我嚴重懷疑MBC有SHINee的粉絲」、「嚇倒我了，我也以為是負面消息」、「這種愛乾淨、會做飯、愛生活的男生就應該出現在新聞裡」等。



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